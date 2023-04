Pier Silvio Berlusconi, la frase spiazza tutti: "Come ho visto mio padre"

13 aprile 2023 a

Silvio Berlusconi sta meglio: "Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo", emerge dal bollettino medico diffuso questa mattina dall’ospedale San Raffaele di Milano.

L’ex premier e leader di Forza Italia è ricoverato in terapia intensiva da mercoledì scorso per un’infezione polmonare, aggravata da una leucemia. Oggi ha ricevuto la nuova visita del figlio Pier Silvio che ha parlato con i cronisti: "Voglio dirvi questa cosa perché mi viene dal cuore: sono ammirato dalla forza e dall’impegno con cui mio papà ancora una volta sta lavorando per recuperare. Adesso l’ho trovato di buonumore ed è veramente un esempio".

Lasciando l’ospedale San Raffaele di Milano dopo una visita al padre, ai cronisti che gli chiedevano delle condizioni di salute dell’ex premier e leader di Forza Italia, Pier Silvio si è limitato a dichiarare: "È uscito il bollettino, non mi addentro nelle questioni mediche. È chiaro che si trova in un ambito intensivo e questo va tenuto in considerazione e rispettato". Il figlio di Berlusconi ha quindi chiesto alla stampa di diffondere informazioni sul padre con "cautela e rispetto nel parlare". A chi gli chiedeva se il padre avesse visto la partita di ieri di Champions League Milan-Napoli, ha risposto: "Questo sicuro, assolutamente".