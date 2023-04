Silvio Berlusconi sta meglio. Cosa dice il bollettino medico sul Cavaliere

13 aprile 2023 a

a

a

Situazione in costante miglioramento. Il nuovo bollettino medico sulla degenza di Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele di Milano lascia trapelare un po' di fiducia e ottimismo sulla capacità del Cavaliere di risolvere al più presto i suoi problemi di salute.

Berlusconi resta in terapia intensiva, il via vai di figli e amici

«Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo». È quanto emerge dal bollettino medico diffuso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’ex premier e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è ricoverato in terapia intensiva da mercoledì scorso per un’infezione polmonare, aggravata da una leucemia.