“Concorso esterno in associazione mafiosa”: condanna a 12 anni per l'ex Pd Ruggirello

Tegola in casa dem. Il tribunale di Trapani ha condannato a 12 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa l'ex deputato regionale del Partito Democratico Paolo Ruggirello. L'accusa in aula, riferisce il sito dell’Ansa, era rappresentata dal pm della Direzione distrettuale antimafia Gianluca De Leo che gli aveva contestato l'associazione mafiosa e aveva chiesto la condanna del politico della Sicilia a 20 anni. L'inchiesta che ha poi portato al processo venne coordinata dall'aggiunto Paolo Guido e portò in carcere 28 persone, fra luogotenenti e gregari del boss Matteo Messina Denaro. Guido, 55 anni, era il procuratore aggiunto di Palermo a cui dal 2017 è stata affidata la delega sulle indagini per la cattura del boss di Cosa Nostra, rintracciato ad inizio gennaio. Ruggirello nel 2015 prese la tessera del Pd e poi si candidò pure al Senato, senza venire eletto. Ora la condanna.