Silvio Berlusconi, perché è stato ricoverato. "Stazionario ma vigile"

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano per problemi cardiovascolari. La situazione dell'ex premier al momento sarebbe stabile. "Silvio Berlusconi si trova in stato stazionario ma vigile", riferiscono fonti parlamentari di Forza Italia citate dal sito dell'Ansa. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, "si è ripresentata un'infezione con affaticamento respiratorio, in trattamento con terapia antibiotica". La situazione dell'ex premier viene definita "sotto controllo". Si sospetta una polmonite.

"Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava un’infezione, però parla", ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e coordinatore nazionale di Forza Italia. Molti i cronisti davanti al San Raffaele. L'inviato del Tg La7 è intervenuto nel programma Tagadà fornendo gli ultimi aggiornamenti. "Non c'è ancora un bollettino ufficiale" e siamo nell'ambito delle indiscrezioni, spiega il cronista che ricostruisce: Berlusconi avrebbe avuto un malore, un "affanno respiratorio" e intorno alle 10.30 si è presentato al San Raffaele, dove è stato ricoverato nel reparto di Alberto Zangrillo, suo storico medico personale. L'ipotesi che si fa largo in queste ore è quella di un’infezione respiratoria, ma si attendono conferme ufficiali. Berlusconi a metà mattinata, inoltre, avrebbe subito una tac coronarica per verificare eventuali problemi cardiaci.

La conduttrice Tiziana Panella afferma che le ultime indiscrezioni che vedono Marina Berlusconi in arrivo al capezzale del padre "Nulla di confermato, ma i familiari potrebbero essere già nella struttura" spiega l'inviato.

Il 30 marzo Berlusconi era stato dimesso dallo stesso ospedale dopo un ricovero per controlli. In precedenza il Cav era stato ricoverato nel gennaio del 2022, per otto giorni, sempre all'ospedale San Raffaele. Circa un anno e mezzo prima, aveva sofferto di alcune serie complicazioni legate al Covid, che lo aveva costretto a un ricovero di quasi due settimane, facendolo poi tornare in ospedale per quasi un mese, fino al maggio del 2021, a causa degli strascichi della malattia. Nel giugno del 2016 Berlusconi, 86 anni, aveva subito un'operazione a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica.