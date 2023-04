Silvio Berlusconi ricoverato di nuovo al San Raffaele: "Terapia intensiva"

05 aprile 2023 a

Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi. Il leadeer di Forza Italia, secondo quanto riportato da diverse fonti, sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Il leader di Forza Italia era già stato ricoverato nei giorni scorsi nello stesso ospedale.

Berlusconi il 27 marzo si era recato nella struttura per degli esami di routine ed era stato dimesso dopo due giorni. In quell'occasione il Cavaliere aveva accusato dei dolori e si è recato nell'ospedale lombardo per dei controlli. Berlusconi era stato precedentemente, sempre al San Raffaele, poco più di un anno fa, nel gennaio del 2022, a ridosso dell'elezione del presidente della Repubblica che vide la riconferma di Sergio Mattareella al Quirinale. Un’infezione alle vie urinarie rese necessaria l’applicazione di terapie massicce.