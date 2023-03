Bergoglio in miglioramento. Il Papa non celebrerà messa delle Palme né Pasqua

30 marzo 2023 a

Il «quadro clinico è in miglioramento». Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, assicura che le condizioni di salute di Papa Francesco stanno lentamente migliorando. Bergoglio resta, comunque, ricoverato al Policlinico Gemelli. Per questo la Santa Sede ha già nominato i cardinali che celebreranno le messe della domenica delle Palme e di Pasqua al posto di Bergoglio. «Io come decano celebrerò la messa della mattina del giorno di Pasqua». Così a LaPresse il cardinale Giovanni Battista Re, Prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del Collegio Cardinalizio. Vista l’attuale situazione, con il Papa ricoverato al Gemelli per un’infezione respiratoria, «abbiamo certamente stabilito le Palme, giovedì santo mattina e pomeriggio e domenica io», ribadisce il cardinal Re.

Sostituzione in vista anche per la messa della domenica delle Palme. Il cardinale Leonardo Sandri, prefetto emerito del dicastero per le Chiese Orientali, salvo cambiamenti in corsa, dovrebbe presiedere la celebrazione delle Palme, domenica 2 aprile al posto del Pontefice. Il porporato, come conferma all’Adnkronos, avrebbe dovuto celebrare la messa. «Naturalmente - osserva il cardinale Sandri - tutti preghiamo affinché il Papa si rimetta al più presto e torni a esercitare il suo ministero. Grazie a Dio, da quello che so il Papa sta benino. E tutti noi gli siamo vicini con la preghiera sperando possa tornare al più presto alla sua attività».

In attesa di conoscere ufficialmente quello che accadrà anche in occasione delle celebrazioni per il Triduo pasquale, sarà da capire anche che cosa accadrà per l’Angelus di domenica. Tutte le ipotesi restano aperte; non è nemmeno da escludere quella di un Angelus del Papa dal Gemelli, come già accadde a luglio di due anni fa quando Bergoglio subì il delicato intervento di stenosi diverticolare, o un messaggio video. Restano solo ipotesi naturalmente, in attesa dell’ufficialità. Si capirà nelle prossime ore, in base alle condizioni di salute del Pontefice.