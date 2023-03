Papa Francesco, “infarto”. Il vero motivo del ricovero: la bomba di Dagospia

30 marzo 2023 a

a

a

Papa Francesco ha un’infezione respiratoria. Almeno stando ai comunicati ufficiali, che in serata hanno smentito quanto divulgato in mattinata su alcuni controlli già programmati da tempo. Secondo quanto riferisce Dagospia a portare al ricovero al Policlinico Gemelli di Roma sarebbe stato un infarto. “Il Pontefice, che ha trascorso una notte tranquilla in ospedale, potrebbe aver bisogno di un piccolo intervento (Stent? Cambio valvola?)” scrive Roberto D’Agostino sul proprio sito sulle condizioni di salute del Pontefice.

Notte in ospedale per il Papa. Celebrazioni di Pasqua a forte rischio: come sta

Intanto due big della politica mondiale hanno manifestato la loro vicinanza a Jorge Mario Bergoglio. “Mando gli auguri più intensi e affettuosi a Papa Francesco, con l’augurio di un pieno ristabilimento in salute” le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente ad una manifestazione della Lega del Filo d’Oro. “È un caro amico, sono preoccupato, tengo molto a lui”, ha invece detto Joe Biden a margine del suo incontro con il presidente argentino, Alberto Fernandez.