“Papa Francesco affaticato e provato”. L'episodio allarmante con le suore

Papa Francesco apparso affaticato ad alcuni dei fedeli ammessi al baciamano al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro. A raccontarlo all’Adnkronos è Luca Paolorossi, sarto marchigiano da quattro generazioni: «Bergoglio era affaticato e provato. E nonostante questo, sulla sedia a rotelle ha continuato a stringere mani ai fedeli ammessi al baciamano. Ad un certo punto - ricorda Paolorossi - si è spazientito con un gruppo di suore che si prodigavano eccessivamente nei saluti. Francesco, con quel suo piglio, mi ha dato l’idea di redarguirle. Stamani appariva un po’ provato ma sentire del ricovero in ospedale mi ha toccato particolarmente. Facciamo tutti il tifo per lui e preghiamo per lui».

“Infezione respiratoria”. Bollettino su Papa Francesco: resta in ospedale

Nei giorni scorsi Papa Francesco aveva lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L’esito degli stessi, hanno fatto sapere dal Vaticano, ha evidenziato un’infezione respiratoria che richiederà alcuni giorni di terapia medica ospedaliera. E già questa mattina c’era qualche avvisaglia dei problemi.