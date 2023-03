Roma, la maratona scatena i ladri: 9 arresti per furto. Come li hanno pizzicati

19 marzo 2023 a

Una giornata di sport in parte macchiata. Nove persone sono state arrestate e sei denunciate dai carabinieri nell’ambito dei servizi volti alla prevenzione dei furti per l’afflusso dei turisti giunti a Roma per la maratona che si è corsa nella Capitale questa mattina. Tre uomini di origini bosniache di 33, 44 e 50 anni, già noti alle forze dell’ordine, provenienti dal campo nomadi di via Pontina, sono stati sorpresi da una pattuglia dei Carabinieri del Comando di Piazza Venezia, in via del Fagutale, subito dopo aver infranto il vetro posteriore sinistro di un’autovettura con targa tedesca ed aver asportato uno zaino di pronto soccorso di emergenza, con relativo materiale di primo intervento. I tre uomini sono stati arrestati perché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata restituita al proprietario, un infermiere tedesco che accompagna a Roma un paziente.

In due diversi episodi i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato un giovane di 24 anni, originario della Libia, senza fissa dimora e un ragazzo di origini georgiane di 34 anni, sorpresi entrambi mentre cercavano di portare via della merce senza pagarla da un negozio in zona Termini. Sempre perché indiziate del reato di furto, due ragazze originarie del sud America, di 25 e 19 anni, sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Roma Centro dopo aver tentato di asportare merce da un negozio di via Nazionale. I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno invece arrestato un 34enne algerino, già noto alle Forze dell’Ordine, sorpreso mentre si impossessava di un portafogli di una giovane turista in via dei Pastini. Recuperato il portafogli, l’indagato è stato arrestato e condotto in caserma. I controlli serrati hanno evitato riparato a diversi episodi spiacevoli.