“Vietare la trasferta a Roma ai tifosi del Feyenoord”. Appello di Gualtieri a Piantedosi

17 marzo 2023

Gli ultras del Feyenoord fanno paura al sindaco di Roma. Roberto Gualtieri ha chiesto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di valutare l'ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi olandesi in occasione della sfida di ritorno di Europa League contro la Roma, in programma il 20 aprile allo Stadio Olimpico. “Ho chiamato il ministro Piantedosi poco prima di venire qui, esprimendogli la mia preoccupazione per questo incontro che, tra l’altro, cade proprio alla vigilia dell’arrivo degli ispettori del Bie per l’Expo di Roma, quindi c’è un ulteriore motivo di attenzione” le dichiarazioni di Gualtieri nel corso del punto stampa dopo l’incontro con il governatore Rocca sulle eventuali misure di sicurezza.

Roma corre ai ripari per evitare altri danni ai monumenti: la decisione sugli hooligans

Poi il primo cittadino capitolino ha proseguito: “Ho chiesto al ministro di valutare l’ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord e di avere un atteggiamento molto duro, a tutela della città di Roma e del Paese tutto. Abbiamo già visto episodi di violenza molto gravi a maggior ragione in un momento così delicato per la città”. A proposito della risposta del ministro, Gualtieri ha confermato: “Ho trovato piena disponibilità da parte del ministro a fare gli interventi più appropriati”. Già negli scorsi mesi venne vietata la trasferta ai tifosi del Feyenoord in occasione della gara con la Lazio, andata in scena per il girone di Europa League. Gli olandesi in particolare nel 2015 si resero protagonisti di diverse scene di violenza e danneggiamento, con la Fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna a farne le spese.