Maratona Roma, quali sono le strade chiuse: tutti i divieti

19 marzo 2023 a

a

a

Sono circa un migliaio gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale impiegati oggi per l’Acea Run Rome The Marathon, con partenza e arrivo da via dei Fori Imperiali, per il derby Lazio-Roma che si giocherà alle 18 all’Olimpico, per la staffetta Run4Rome e la stracittadina Fun Race. Il percorso di 42 km si snoda lungo piazza Venezia, Circo Massimo, Caracalla, basilica di San Paolo, Piramide, Ostiense, Marconi, Portuense, Testaccio, vari tratti del lungotevere, San Pietro e Castel Sant’Angelo, Prati, Foro Italico, Flaminio, Campi Sportivi, Moschea, viale Parioli, Villaggio Olimpico, di nuovo Flaminio, Belle Arti, via Ripetta, piazza del Popolo, piazza di Spagna-Trinità dei Monti, via del Tritone, via del Corso, piazza Navona, corso Rinascimento e corso Vittorio, via del Plebiscito, fino a tornare in piazza Venezia e in via dei Fori Imperiali.

Schianto a Capena tra due auto: una si ribalta, tre feriti gravi

Durante la manifestazione, saranno sospese 9 linee: 2, 3 (tratta Trastevere-Porte Maggiore), 30, 40, 64, 70, 77, 280 e 628. Queste invece le 9 linee deviate: 23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2, C3. Infine, le 50 linee limitate: 8, 19, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 990 e H. Prevista una modifica anche per 4 linee della Roma Tpl: 226, 982, C6 e C8. La stazione Colosseo della liena B sarà chiusa fino a cessate necessità.