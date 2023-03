Gianluca Vacchi, “presunti abusi edilizi”. Indagine sulla villa a Porto Cervo

18 marzo 2023 a

Gianluca Vacchi, l’imprenditore, deejay e influencer bolognese da oltre 22 milioni di follower, è stato iscritto nel registro degli indagati per presunti abusi edilizi nella villa in costruzione sulla collina di Pantogia, nella zona di Porto Cervo. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Unione Sarda, il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Tempio Pausania e il procuratore Gregorio Capasso ha dato il via alle indagini per capire se l’abitazione, del valore di circa 15 milioni di euro, rispetti le cubature inizialmente previste e autorizzate.

A quanto riferisce la stampa locale, la villa di nuova costruzione potrebbe contare su 15 stanze, 1200 metri quadri di terrazze, una discoteca e un campo da padel, ma l’Ufficio tecnico del Comune di Arzachena pochi giorni fa avrebbe fatto emettere un’ordinanza comunale di demolizione e ripristino di alcune aree, per 400 metri di cubatura che sarebbe eccedenti il progetto approvato per la costruzione. Il progetto dell’abitazione di lusso è ora sotto la lente d’ingrandimento della Procura sarda.