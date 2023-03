Invasione di migranti in Italia. I dati Frontex: “Arrivi raddoppiati nel 2023”

10 marzo 2023 a

Un’emergenza che non sembra mai avere fine. La rotta migratoria del Mediterraneo Centrale, che porta alle coste italiane, è stata la più attiva tra quelle dirette verso l’Unione Europea nei primi due mesi di quest’anno, con quasi 12mila attraversamenti irregolari delle frontiere, il doppio rispetto a un anno fa. A comunicarlo è Frontex, che spiega che in particolare a febbraio il numero di rilevamenti su questa rotta è triplicato rispetto a febbraio 2022, arrivando a quota 7mila.

Nel frattempo sono oltre mille i migranti attualmente in mare per i quali è intervenuta la Guardia costiera, in soccorso di diverse imbarcazioni che tentano di raggiungere le coste italiane. In queste ore le motovedette Sar Cp 320, Cp 322 e Cp 329 della Guardia Costiera stanno intervenendo, a circa 70 miglia a sud di Crotone, per prestare soccorso a un barcone con circa 500 migranti a bordo. Altre unità della Guardia Costiera - Nave Dattilo e le motovedette Sar Cp 326 e CP 325 - stanno prestando soccorso ad altri due barconi con un totale di circa 800 migranti a bordo che si trovano, invece, a circa 100 miglia a Sud-Est di Roccella Ionica. I soccorsi, coordinati dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma in area di responsabilità Sar italiana, risultano particolarmente complessi per il numero elevato di persone presenti a bordo delle imbarcazioni alla deriva. Le operazioni proseguiranno nelle prossime ore anche con l’impiego di un aereo Atr 42, di Nave Corsi e di Nave Visalli della Guardia Costiera.

La Guardia Costiera, viste le difficoltà, ha chiesto supporto alla Marina Militare. È stato disposto l’immediato intervento di Nave Sirio, già presente nell’area per le proprie attività operative, ad integrazione dei mezzi della Guardia costiera attualmente impegnati sulla scena luogo dell’azione. La nave militare sta procedendo alla massima velocità consentita per fornire l’assistenza richiesta.