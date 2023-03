Rissa sui migranti, Azzaro fa infuriare Foti. "Non si deve permettere"

10 marzo 2023 a

Nervi tesi a Omnibus sul tema dei migranti, in particolare sul decreto legge varato dal governo nel corso del Cdm che si è svolto proprio a Cutro, teatri del tragico naufragio. A Tommaso Foti di FdI non vanno giù le critiche della giornalista Angela Azzaro sul provvedimento che tra l'altro prevede l'inasprimento delle pene per i scafisti e l'introduzione di un nuovo reato che fa innalzare il carcere fino a 30 anni in caso di morte provocata per l'immigrazione illegale.

"Non ha letto il decreto", sbotta Foti che rivendica l'importanza della nuova fattispecie di reato che va oltre i confini nazionali. "Sento dire che non è vero che incide sugli organizzatori" dei traffici di esseri umani, contesta il meloniano che attacca: "Questo reato può essere contestato, ma dire che non serve a nulla è come dire che è giusto che gli scafisti oggi non abbiano questa pena".

"Non si deve permettere, nessuno sta giustificando i trafficanti di esseri umani", ribatte Azzaro che rimarca che secondo lei la misura non serve a nulla, facendo andare di nuovo su tutte le furie Foti. "Quando avete chiesto le dimissioni di Matteo Piantedosi lo avete fatto solo sulla stampa, non in aula, in Parlamento" afferma poi esponente della maggioranza in riferimento ad Alessandro Zan del Pd, ospite in studio, denunciando la speculazione politica della sinistra sulla vicenda: "Il governo non ha fatto speronare alcuna nave".