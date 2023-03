Bollette, allo studio un “bonus famiglie” contro il caro energia: i dettagli

10 marzo 2023 a

Il caro bollette è uno dei temi più caldi per il governo di Giorgia Meloni. L’esecutivo lavora infatti ad un possibile ‘bonus famiglie’ per mitigare gli effetti del caro energia. Il Mef starebbe studiando una nuova misura, per contrastare i rincari, che potrebbe partire da inizio luglio, modulata in base ai consumi e pensata per incentivare il risparmio energetico. Una tipologia di intervento sulla quale il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si era espresso positivamente già alla fine dello scorso anno. Gli uffici del Mef sono in attesa delle proiezioni di Arera sulla fattibilità del provvedimento.

Sarebbe in corso di valutazione anche il rinnovo del bonus sociale, in scadenza il 31 marzo, confermando le attuali soglie Isee. Per le imprese, invece, potrebbe arrivare un credito imposta modulato sui prezzi energetici. Oltre una certa soglia del prezzo gas, ancora da definire, verrebbero confermati gli attuali crediti imposta.

Sull’ipotesi del “bonus famiglie” tuona Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori: “No a prese in giro dei consumatori! È di tutta evidenza che se gli sconti restassero solo per chi consumerà meno rispetto a quest’anno, si tratterebbe di un escamotage e una scusa per non rinnovare il taglio fiscale delle bollette! Siccome quest’anno è stato l’inverno più caldo di sempre, gli italiani hanno acceso i riscaldamenti per 15 giorni in meno e 1 ora al giorno in meno per via dei provvedimenti di Cingolani, nessuna famiglia sarà in grado di risparmiare sui consumi di gas di questa stagione termica. Senza contare che, viste le bollette da infarto, tutti hanno già compiuto miracoli per risparmiare sia sulla luce che sul gas”.