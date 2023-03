Twitter down, il social di Musk non funziona: problemi con foto e link

06 marzo 2023 a

a

a

Twitter va in down un’altra volta. “Alcune funzionalità di Twitter potrebbero non funzionare come previsto in questo momento. Abbiamo apportato una modifica interna che ha avuto alcune conseguenze indesiderate. Ci stiamo lavorando ora e condivideremo un aggiornamento quando sarà risolto” l’annuncio dell’azienda sul profilo ufficiale del social network. In particolare si segnalano problemi nel visualizzare le foto e i video pubblicati dagli utenti - non appaiono ed è impossibile aprirli - e nell’aprire i link. “{"errors":[{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information”,”code":467}]}" il messaggio che appare a chiunque tenti di visitare un sito web partendo dal social di proprietà di Elon Musk. Anche il sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni degli utenti che indicano che ci sono problemi, ha registrato un picco. E subito si è scatenata la polemica nei confronti di Musk, che sta stravolgendo il prodotto creato da Jack Dorsey.