Maurizio Costanzo, il patrimonio di ville e diritti d'autore lasciato ai figli e a Maria De Filippi

Un tesoro che erediterà la moglie Maria De Filippi e i suoi tre figli, Saverio e Camilla, avuti dalla seconda consorte Flaminia Morandi, e Gabriele, adottato con la conduttrice. In più di mezzo secolo di carriera il patrimonio accumulato sarebbe enorme: in un articolo Repubblica spiega che non ci sono solo beni immobiliari come appartamenti e ville ma anche proprietà intellettuali. Costanzo infatti è stato un grande giornalista ma anche un paroliere che ha scritto brani indimenticabili. Il più celebre è Se telefonando, del 1966, cantato da Mina.

Solo a Roma, Costanzo possedeva con la De Filippi due appartamenti da oltre 150metri quadri nel prestigioso quartiere Prati. Di queste case il giornalista aveva l’usufrutto, mentre la nuda proprietà è in capo alla presentatrice. Ci sono poi le proprietà in Toscana dove il gigante della tv amava trascorrere le sue vacanze. La villa di Ansedonia, vista mare, è una di queste insieme a numerosi terreni.