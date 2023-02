Meteo, ritornano le ondate di freddo polare. Giuliacci: “Colpa dello Stratwarming”

09 febbraio 2023 a

Il riscaldamento della stratosfera sopra il circolo polare porta a forti ondate di freddo polare fino a medio-basse latitudini. Questo fenomeno, chiamato Stratwarming, è imminente e ci sarà quindi un’ondata di gelo. Ad aggiornare le previsioni meteo in base a tale condizioni è Mario Giuliacci, che sul proprio sito prevede “un forte Stratwarming sul lato del Pacifico tra 15 e il 20 febbraio. A seguito di ciò è possibile nuova ondata di freddo polare dopo il 20-22 febbraio”.

Ma nei giorni precedenti cosa succederà? Prima dell’ondata di pieno inverno “si registreranno valori più miti, ma senza eccessi. Da venerdì 10 - spiega il meteorologo - e in particolar modo nel weekend assisteremo ad un aumento termico. Per la prossima settimana ci sono invece brutte notizie per gli amanti dell’inverno e delle piogge. Ritorna l’anticiclone! Le perturbazioni interesseranno soltanto le altissime latitudini”. Un clima altalenante, tra aumenti di temperatura e un clima molto poco invernale alternato a repentini cali del termometro.