Meteo, quando arriva la neve. Giuliacci e il gelo dalla Russia: la data da segnare

La corrente di aria fredda proveniente dalla Russia sta già entrando in Italia e nelle prossime ore le temperature sono destinate ad abbassarsi ulteriormente. Ma si vedrà anche la neve? E quando? A rispondere a queste domande sono gli esperti del sito di Mario Giuliacci, popolare volto del meteo in tv. L'ingresso del "nocciolo d'aria gelida originatosi in Russia" nel nostro Paese porta freddo e forti venti", si legge in articolo pubblicato su meteogiuliacci.it. "La massa d’aria artico-continentale è estremamente fredda", spiegano gli esperti, "ma più fa freddo e meno ci sono precipitazioni", e con esse le nevicate.

Tra le condizioni necessarie per la formazione della neve, inoltre, c'è "un profondo minimo di bassa pressione al suolo, che sarebbe l'ideale per fornire nevicate diffuse", vale a dire un "forte calo termico". Alle condizioni attuali, però, "la neve la si vedrà ben poco" almeno in una prima fase del mese di febbraio. Insomma, per la formazione della neve c'è bisogno di un equilibrio atmosferico abbastanza preciso, non basta che faccia freddo. E a oggi è difficile dire quando lo raggiungeremo. Ci sarebbe bisogno di un "forte addolcimento sciroccale, oppure un potente anticiclone" ma "allo stato attuale, non son previste nessuna delle due condizioni".

Ma la situazione è in continua evoluzione. In sintesi, "è altamente possibile che il freddo duri diversi giorni e ci possano essere precipitazioni nevose", ma è difficile dire quando: "Per ora si intravede la possibilità sul finire della settimana". Non ci sono "segnali forti di masse d'aria nevose" ma, ricordano i meteorologi, "febbraio è un mese che potrebbe stupirci" e le possibilità di nevicate in Italia ci sono.