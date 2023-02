Meteo, arriva il ciclone dal Nord Africa. Cosa accadrà in Italia

08 febbraio 2023 a

a

a

Nelle ultime ore le temperature si sono abbassate notevolmente fino a scendere anche di molti gradi sotto lo zero soprattutto in alcune zone del Paese. Nelle prossime ore, però, in Italia arriverà un ciclone nordafricano con aria calda che si scontrerà col gelo e potrebbe generare fenomeni estremi, soprattutto al Meridione e sulle isole.

Ondata di gelo dalla Russia, Giuliacci: dove e quando nevicherà

Il freddo di queste ore arriva direttamente dalla pianura del fiume Volga dove il termometro segna fino a -20°C di notte e -10°C di gjorno. Nelle prossime ore, però, l'aria fredda dovrà fare i conti col ciclone tunisino che porterà aria calda e il mix sarà esplosivo con fenomeni estremi attesi al sud e sulle isole maggiori. Nel dettaglio potrebbero verificarsi quello che in gergo si chiama "MediCane", "Mediterranean Hurricane" che potrebbe provocare instabilità associata a forti venti. E nella peggiore delle ipotesi anche bufere di neve