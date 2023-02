Dov'è prevista la neve, arriva Nikola: il giorno del ribaltone termico

05 febbraio 2023 a

Stop alla tregua dal freddo, da oggi il gelo in arrivo dalla Russia farà scendere nuovamente le temperature portando il maltempo: le prime nevicate a bassa quota in Piemonte, i primi rovesci a tratti intensi in Sardegna e il freddo un po’ ovunque.

Sul sito www.iLMeteo.it l'ultima previsione annuncia che con lo spostamento anomalo dell’Anticiclone delle Azzorre verso la Svezia, correnti polari dalla Russia inizieranno, già dal tardo pomeriggio ad avanzare verso l’Italia. E così "NiKola" dalla Russia travolgerà l'Italia.

Domani sarà comunque il giorno del ribaltone su tutto lo stivale: nel corso del pomeriggio sera arriverà il nocciolo, il nucleo più consistente di aria fredda, dopo l’antipasto di oggi: è previsto un tracollo termico di 15 gradi in quota e di 10 gradi in pianura. In serata avremo le prime nevicate a bassa quota in Piemonte, i primi rovesci a tratti intensi in Sardegna e il calo delle temperature un po’ ovunque.