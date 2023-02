“Nocciolo d'aria gelida”. Il vero inverno piomba sull'Italia, Giuliacci: quanto durerà

04 febbraio 2023 a

L’inverno vero è alle porte e calerà la propria scure sull’Italia a partire dalla prossima settimana. La previsione meteo dei giorni a venire è annunciata dal colonnello Mario Giuliacci in un articolo sul proprio sito in cui spiega che tale situazione sarà la conseguenza “dell’arrivo di un nocciolo d'aria gelida, con moto retrogrado” sull’Italia. Il meteorologo spiega le conseguenze dei fenomeni atmosferici: “La massa d’aria, in discesa dalla Russia, provocherà effetti su gran parte delle nostre regioni. Sentiremo un crollo termico, ma si potranno verificare diffuse precipitazioni, anche nevose a bassa quota o addirittura fino in pianura. La seconda ondata di freddo della stagione invernale è merito di un flusso di correnti d'aria di origine artico-continentale. Nevicherà a quote bassissime”.

Correnti gelide e brusco calo delle temperature: arriva il periodo peggiore dell'inverno

Da quando si verificheranno tali condizioni meteo? Giuliacci parla con certezza: “Già dalla giornata di lunedì 6 Febbraio il maltempo interesserà il Nord, con piogge e nevicate fino a bassa quota. La dama bianca scenderà fino in pianura tra basso Piemonte, entroterra ligure ed Emilia, pochissimo invece a nord del Po, in posizione sfavorevole per precipitazioni diffuse. Poi, il clou delle precipitazioni intense coinvolgerà Toscana, Lazio, Campania, Calabria e le due Isole Maggiori. Tra martedì 7 e mercoledì 8, la neve potrà addirittura scendere nei fondovalle e occasionalmente sulle coste”. Il meteorologo si espone anche sulla durata della fase gelida dell’inverno: “È difficile che venga scalzata subito. Pertanto, è altamente possibile che duri diversi giorni e ci possano essere precipitazioni nevose anche in altre zone, inizialmente in ombra”.