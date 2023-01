Giletti e la "profezia" di Baiardo: ecco chi è il nuovo capo della mafia

19 gennaio 2023 a

a

a

"Tutto vero, Matteo Messina Denaro è in carcere" ma in Italia "ci sono molte polemiche per un'intervista che ho fatto io". Massimo Giletti in un video dedicato al pubblico internazionale commenta la cattura del boss di Cosa nostra - notizia che ha scalato home page e prime pagine di molti Paesi - e in particolare spiega il clamore sulla sua intervista, andata in onda nello speciale di Non è l'Arena "fantasmi di mafia su La7 il 5 novembre 2022, a Salvatore Baiardo, il prestanome che negli anni '90 coprì la latitanza dei boss Giuseppe Graviano.

"Prescrizione?" Bocchino smaschera Travaglio e lui va in tilt

Le sue parole oggi suonano come una profezia: "E magari, chissà, arriverà un regalino per il nuovo governo... Magari, ipotizziamo, che Matteo Messina Denaro sia molto malato e faccia lui stesso una trattativa per consegnarsi e fare un arresto clamoroso...". "Quando avverrebbe questo arresto? Giletti, certi eventi parlano da soli, non è che me li sto inventando", aveva detto Baiardo.

Meloni leader più amata d'Europa. Il sondaggio Usa che fa impazzire la sinistra

"Mi ha detto Giletti, sarà arrestato perché è malato e perché c'è una trattativa tra la mafia e lo Stato", afferma il giornalista che commenta: "In questo momento credo il vero capo.mafia sia Giuseppe Graviano. Totò Riina vedeva in lui e Matteo Messina Denaro due figli", che facevano parte del gruppo di fuoco de 'u curtu. "Da anni sono sotto scorta per le minacce di Graviano dal supercarcere dove è rinchiuso", afferma Giletti parlando delle presunte pressioni della criminalità organizzata per l'ergastolo ostativo. Le parole di Baiardo sono una "profezia o un messaggio che vuole mandare?", si chiede Giletti.