Messina Denaro, trovato il terzo covo. E spunta il "libro mastro" del boss

Continuano le indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. Il terzo covo del boss è un appartamento, vuoto, in cui abitava prima di trasferirsi nella casa di vicolo San Vito, sempre a Campobello di Mazara. La Polizia di Stato è riuscita ad arrivare all'alloggio attraverso chi gli ha fatto il trasloco, per andare nella casa in cui ha vissuto fino a pochi giorni fa, ricostruisce AdnKronos. Il boss mafioso, ora al 41 bis a L'Aquila dopo l'arresto, aveva lasciato quella abitazione ai primi di giugno.

Come detto, l'appartamento è vuoto e non dovrebbe fornire informazioni utili sulle attività e sui segreti di Messina Denaro. Intanto continuano le perquisizioni a Campobello di Mazara, in via Maggiore Toselli, nel centro del paese, dove è stato trovato il secondo covo. Ieri all’interno dell’appartamento al piano terra, nella stanza ufficio del superboss, è spuntata una stanza blindata dietro un armadio. Dentro molti scatoloni alcuni pieni di documenti, altri vuoti o come sostengono alcuni "appena svuotati". E gioielli che dovranno essere valutati per capire se sono autentici. L’appartamento è vicino alla casa di vicolo San Vito dove Matteo Messina Denaro ha passato gli ultimi sei mesi della sua latitanza. Anche qui continuano le ricerche, così come negli immobili di Andrea Bonafede che ha prestato la sua identità al padrino.

Nel primo alloggio trovato dagli inquirenti, l'appartamento intestato a Bonafede, è stato rinvenuto un libro mastro con cifre, in entrata e in uscita, ma anche dei nomi. Ne dà notizia il quotidiano online ’livesicilia.it’. Secondo quanto riporta il sito, si tratterebbe di un’agenda con dei fogli bianchi alla quale il boss aveva affidato i propri appunti risalenti fino al 2016. "Si guarda con attenzione al mondo della borghesia, delle professioni sanitarie e della politica", ricostruisce il quotidiano.