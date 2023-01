Striscia non molla Soumahoro: "Soldi sul suo conto", bomba sulla raccolta fondi

17 gennaio 2023 a

Non si allenta la morsa di Striscia la notizia su Aboubakar Soumahoro, il deputato eletto con sinistra e verdi travolto dallo scandalo coop che ha coinvolto .la compagna e la suocera. Il tg satirico di Canale 5 martedì 17 gennaio punta il dito su quanto affermato da Soumahoro nel dossier difensivo prodotto negli scorsi giorni, trovando numerose anomalie sull'attività con la Lega Braccianti.

Punuccio, inviato di Striscia, approfondisce il tela della raccolta “Cibo e diritti” per aiutare le famiglie dei braccianti durante il Covid ma "come già mostrato nel tg satirico, le donazioni fatte attraverso la piattaforma GoFundMe (oltre 225mila euro) anziché arrivare alla Lega Braccianti finivano direttamente sul conto corrente personale di Aboubakar Soumahoro", è l'accusa.

Nel dossier a sua difesa Soumahoro afferma di aver usato il suo conto per alcune difficoltà nel deposito dello statuto della Lega Braccianti., appena costituita. Tuttavia un'altra soluzione c'era, suggerita da altri due soci della Lega Braccianti, Soumaila Sambare e Mamadou Balde, ossia aprire un altro conto a Foggia da utilizzare per il ghetto di Torretta Antonacci in emergenza per il Covid. Ma non è avvenuto. Una volta terminato il lockdown, i due soci chiedono a Soumahoro di vedere il bilancio della raccolta fondi ma finiscono per essere cacciati dalla Lega Braccianti.

Il botta e risposta tra il deputato e il tg satirico di Antonio Ricci continua da settimane. Pinuccio risponde all’accusa che i due ex soci siano stati pagati per essere intervistati, ma spuntano delle segnalazioni precedenti alle testimonianze dei due sulla gestione dei conti della Lega Braccianti. Insomma, la telenovela va avanti ed è sicuro che ne vedremo ancora delle belle.