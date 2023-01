Dimartedì, la frase di Soumahoro sul figlio fa calare il gelo. E Floris...

11 gennaio 2023 a

Aboubakar Soumahoro è tornato in tv, ieri 10 gennaio, ospite di Giovanni Floris a Dimartedì. Il deputato ormai ex di Verdi-Sinistra durante un confronto con il direttore di Libero Alessandro Sallusti ha ribadito le argomentazioni sentite nelle ultime settimane, denunciando un accanimento nei suoi confronti per l'inchiesta che ha travolto la suocera e la moglie. Insomma, a suo dire non sapeva nulla di quanto avveniva nelle coop ma anche altri argomenti usati a sua difesa da Soumahoro risultano tutt'altro che solidi.

Nel corso del confronto Sallusti ricorda le ultime dichiarazioni in tv dell'ex sindacalista: "le hanno chiesto 'ma lei di cosa campa?'. E lei ha risposto che dei soldi che giravano in famiglia non sapeva nulla. È abbastanza bizzarro" commenta il direttore che cita il caso dell'acquisto della casa da parte di Soumahoro. "Ha detto di aver fatto un mutuo con i proventi del suo libro, ma ha venduto poche migliaia di copie: non ci compra nemmeno il tavolo - attacca Sallusti - perché ci ha raccontato quella storia?".

L'ex sindacalista spiega che ha "anche" scritto un libro, ma "per 20 anni ho lavorato in Italia come qualsiasi altro cittadino" e la casa è stata acquistata con proventi leciti frutto del suo lavoro, il tutto davanti a un notaio. Poi Soumahoro tira in ballo il colore della pelle: "Fin quando una persona con la melanina diversa, io direi diversamente abbronzato, vive nei sottoboschi e paga un affitto va bene... Io ho comprato quella casa come qualsiasi altro cittadino con proventi di attività lecita, ma anche perché mio figlio non sta bene". Quest'ultima frase lascia per qualche secondo senza parole ospiti e conduttore. "Il dottore di famiglia ci ha consigliato di portarlo in una zona di mare", aggiunge il deputato.

Floris a quel punto fa notare che le condizioni di salute del figlio, tra l'altro un tema estremamente delicato, non aggiungono nulla sul modo con cui Soumahoro ha acquistato casa. "Lei risponde con il perché, Sallusti le ha chiesto il come... Questa non è la sede pere guardarle in tasca, ma per riflettere su come è cambiato il mondo" dice il conduttore rilanciando un video in cui Soumahoro sparava a zero sui politici. Insomma, "aveva dei giudizi molti più tranchant" mentre ora chiede di non essere attaccato.