Liliane Murekatete, Sallusti zittisce Soumahoro sul caso foto

A "diMartedì" il conduttore Giovanni Floris interpella il direttore di Libero sulle fote osè di Liliane Murekatete, la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro indagata insieme alla madre per il caso cooperative. "Mi sono pentito di tante cose che ho fatto, ma di quello proprio no" risponde il direttore che spiega: "C'era una signora che piangeva miseria, non ricevevo soldi... e poi conduceva tutto un altro genere di vita".

"Sta prendendo in giro gli italiani", Sallusti smonta il gioco di Soumahoro

Le foto di Lady Soumahoro con borse e vestiti griffati hanno fatto il giro del web. "La mia compagna l'ho conosciuta nell'estate del 2018, hanno preso una foto di 8 anni fa, decontestualizzata e riportata in un contesto drammatico dove ci sono lavoratrici e lavoratori in attesa di un salario per un ritardo dovuto alla pubblica amministrazione". "È qui che lei cade" lo stronca Sallusti. "Capisco che lei debba recitare un ruolo, è quello che l'ha portato a essere eletto. Lei ha citato quella foto di sua moglie: era sul profilo Facebook di sua moglie, se io sposo uno quelle foto le sarò andate a vedere... Detto questo, lei dice lo Stato non pagava. In quei campi, in quelle cooperative, la gente viveva come bestie".