Meteo, ecco quanto durerà il freddo. Giuliacci: la neve sta per arrivare

La sferzata invernale ha portato freddo e maltempo su gran parte dell'Italia ma quanto è destinata a durare? E porterà la neve? A rispondere a queste domande è il sito del colonnello Mario Giuliacci, popolare volto del meteo in tv. Soprattutto al Nord le temperature sono scese sotto la media a causa dell'influsso del Vortice polare, ricorda meteogiuliacci.it, causando tra l'altro pioggia, temporali e fenomeni come quello del "graupel", palline di ghiaccio friabile comunemente chiamate "neve tonda", diverse dalla grandine.

Ebbene, "questa fase meteo fredda potrebbe durare parecchio: non ci sono infatti i presupposti" per il ritorno di un clima mite, rilevano gli esperti. Non tutta Italia, però, "risentirà del medesimo calo termico" ma in generale "stiamo entrando in una fase meteo fredda" destinata a limare "per un po' le anomalie di temperatura" viste recentemente.

Quindi il freddo ci accompagnerà ancora a lungo, mentre per le nevicate bisognerà tenere sotto controllo l'evoluzione del Vortice Polare. I meteorologi spiegano che più questo è compatto sulle regioni artiche e più è probabile il bel tempo in Europa. La settimana scorsa però è stato registrato uno sfaldamento del VP e un lobo del vortice sta raggiungendo le medie latitudini facendo arrivare il freddo anche in Italia. Il fenomeno sembra abbastanza consolidato e pertanto si può ipotizzare che gelo e neve, seppur non eccezionali, stanno per arrivare.