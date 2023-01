Dove nevica di più in Italia, Giuliacci: ecco la svolta invernale

15 gennaio 2023 a

L’inverno è finalmente pronto a calare la propria scure sull’Italia dopo un periodo di temperature ben al di sopra della media stagionale. Il colonnello Mario Giuliacci ha annunciato sul proprio sito di previsioni meteo che il freddo vero è in arrivo sul nostro Paese, che sarà interessato da nevicate a quote interessanti su tutte le regioni. E c’è una data ben precisa: “Il nucleo di aria veramente molto fredda in quota si porterà a ridosso delle Alpi nella giornata di mercoledì 18 gennaio. Il suo core più gelido arriverà però i giorni successivi, ma si scenderà di molto sotto le medie per colpa di questa massa che proviene dalla Groenlandia”.

Neve da nord a sud, Giuliacci svela il giorno della svolta: freddo artico

Ma dove nevicherà? Il meteorologo risponde: “Nel suo lungo tragitto a contatto con l’Oceano Atlantico la massa si mitiga un po’. Permangono i valori assai bassi, soprattutto in quota. Al suolo, invece, potrebbe mitigarsi a tal punto da non riuscire a portare effetti nevosi al piano, se no a portare comunque un interessante cuscino freddo nelle pianure del Nord. A quote superiori a 1500 metri l’anticiclone dovrebbe esser sovrastato da una bassa pressione. Le nevicate più significative sono previste nel periodo 17-20, anche se il freddo gelido invece durerà fino al 22 gennaio circa”.

Il gelo è pronto a strangolare l'Italia: irrompe il Vertice Polare

“È lecito - dice ancora Giuliacci sul proprio portale - pensare alla possibilità di aver nevicate fino a bassa quota, in particolar modo su Nord e per Toscana, Umbria e Marche. Si potrà veder fioccare bene in pianura, con temperature di 2-4 °C, ma con accumuli solo a quote collinari/di bassa montagna”.