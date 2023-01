Maltempo, a Roma chiuse le banchine del Tevere

17 gennaio 2023 a

Il maltempo rischia di diventare un pericolo per i cittadini di Roma. Anche per questo la Protezione Civile ha deciso di chiudere temporaneamente le banchine lungo il fiume per prevenire l'ulteriore innalzamento del livello dell'acqua nel tratto urbano. L'iniziativa della Protezione Civile ha l'obiettivo di prevenire l'eccessivo innalzamento delle acque.

Nella nota del Campidoglio si legge che "a causa del maltempo e sulla base dell’informativa del Centro Funzionale Regionale che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume, la Protezione Civile di Roma Capitale, per motivi di sicurezza, disporrà la chiusura degli accessi alle banchine nel tratto urbano del Tevere. A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell’utenza».