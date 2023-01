Otto e mezzo, parlano i benzinai: "Non gestiamo noi il prezzo, sciopero confermato"

12 gennaio 2023 a

a

a

I benzinai, rappresentati da Giulia Cardini (Federazione benzinai Confesercenti Grosseto) ospite in collegamento video a Otto e Mezzo su La7, fanno sapere che non intendono fare passi indietro. Cardini è netta: "Confermiamo lo sciopero, non siamo noi gestori a stabilire e gestire il prezzo". Anche se poi, in seguito al dibattito svoltosi in studio, concede qualche apertura: "Se ci saranno proposte ricevibili dal governo potremo rivedere la nostra posizione sullo sciopero".

"E' in continuità con Draghi". Brunetta difende Meloni sul tema dell'energia

Cardini, che gestisce anche una stazione di benzina nella città toscana, spiega la sua posizione: "Non è giusto sempre gravare a carico dei benzinai e della categoria per il carburante perché non sono i gestori che decidono il prezzo, per questo la nostra linea è stata così decisa e netta. Noi chiediamo un cambio di prospettiva al problema. Il problema non siamo noi che non comunichiamo il prezzo, ma sono le materie prime e l'aumento dei costi energetici". Intanto domani mattina, 13 gennaio, i rappresentanti dei benzinai incontreranno Giorgia Meloni e il governo a Palazzo Chigi.