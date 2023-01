Sondaggi, il regalo del Pd a Meloni. Mannheimer: con il caro-benzina parlano di voto online...

12 gennaio 2023 a

Lo psicodramma del Pd per le primarie con lo scontro sul voto online "non interessa a nessuno". Il sondaggista Renato Mannheimer è un ciclone nel commentare le ultime vicende del Nazareno impegnato a guardare il proprio ombelico mentre i problemi del Paese sono ben altri rispetto alla lotta per il potere in cui si è trasformata la "fase costituente" che doveva sancire la rinascita del partito. Nel corso della puntata di giovedì 12 gennaio de L'aria che tira l'esperto sondaggista sottolinea le contraddizioni del compromesso sulle primarie dove potranno votare on line solo anziani, malati e militanti delle zone più isolate del Paese: "Ci saranno discussioni infinite, litigheranno tra di loro e il Pd è destinato a perdere ancora voti".

"Potrà recuperare solo con azioni concrete", continua Mannheimer che spiega come i dem non sono in grado di sfruttare a proprio favore le difficoltà della premier Giorgia Meloni nel spiegare agli italiani il mancato rinnovo dello sconto alle accise mentre i prezzi dei carburanti aumentano. "Questo le costerà in termini di popolarità", argomenta il sondaggista, "perché la gente finita la discussione sulla legge di Bilancio si aspettava misure concrete sui problemi come il caro-vita e il caro-bollette".

I soldi per tagliare ancora le accise non ci sono, ma questo argomento è difficile da far passare. Meloni è in difficoltà, dunque, però il Pd non sa approfittarne perché discutono su chi può votare online" per il segretario, afferma il sondaggista, "non su cosa si può fare per l'economia". Interviene sul tema Nicola Emiliano, esponente del Pd e governatore della Puglia, secondo cui quello dei dem è un "problema psicologico", perché anche quando sono all'opposizione vogliono "farsi carico dei problemi di Meloni. È una sindrome pavloviana..." ammette. "Ci facciamo sempre carico delle difficoltà di chi governa, e non va bene" chiosa Emiliano.