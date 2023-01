Meteo, il Vortice Polare morde l'Italia. La previsione di Giuliacci: quando arriva il gelo

11 gennaio 2023 a

Quando arriva il gelo in Italia? A rispondere a tale domanda sul meteo è il colonnello Mario Giuliacci in un articolo pubblicato sul proprio sito, in cui spiega che “correnti fredde di origine polare marittima stanno per irrompere, portando un sensibile calo delle temperature, con il ritorno del freddo e della neve fino a quote relativamente basse. Nell’area polare durante tutto l’anno è presente un vortice antiorario (ciclone) colmo, soprattutto in inverno, di aria molto gelida e quindi anche molto densa e di conseguenza impenetrabile da parte delle perturbazioni delle medie latitudini. Tale Vortice è confinato entro il circolo polare e prende il nome di Vortice Polare”.

Quando e dove arriva la neve. Giuliacci svela la prima sorpresa del 2023

Il meteorologo spiega in che data arriverà il vero freddo: “L’aria polare al suolo sarà il 18 gennaio già a ridosso delle Alpi, anche se il nocciolo più gelido raggiungerà le Alpi dopo alcuni giorni. Lo Stratwarming nel lato opposto al nostro meridiano, è il più affidabile indizio di una imminente irruzione di aria fredda alle nostre latitudini. Intorno al 18 gennaio si prevede che il Vortice Polare sotto la spinta dell’anticiclone caldo del Pacifico, raggiunga il Regno Unito. Probabili massimi effetti sull’Italia tra - conclude Giuliacci - il 22 e 24 gennaio”. Per la settimana finale del primo mese del 2023 è da attendersi quindi una gelata.