Quando arriva il freddo dalla Russia, stravolgimento a gennaio. La previsione di Giuliacci

Arriva o no il freddo in Italia? L'Anticiclone Russo Siberiano ce la farà a superare le Alpi per dare il via a temperature invernali? Il sito “meteogiuliacci.it” ha fatto il punto della situazione. Innanzitutto cos'è questo anticiclone tipico dell’Est? “Si tratta di una figura barica in grado di condizionare il clima in Europa, grazie a possibili retrogressioni da Oriente, al momento però è lontanissimo dal Belpaese”.

È un errore parlare di vento “Burian” o “Buran” in arrivo alle nostre latitudini perché è tipico di quelle steppe e non è in grado di soffiare a pieni polmoni sull’Italia. Sul portale meteo si specifica: “In particolari condizioni le masse d’aria gelide siberiane possono allargarsi verso Occidente e coinvolgere l’Europa dell’Est, con ripercussioni pure da noi. Ma per adesso non ci sono le condizioni affinché si verifichino”.

Dunque, niente pelliccia, guanti e cappello di lana. La caratteristica principale di questa figura meteorologica è la temperatura incredibile, tecnicamente si parla di “raffreddamento pellicolare”.

La presenza della neve su enormi aree e altopiani russi incentiva il raffreddamento radiativo e amplifica l'effetto albedo: “Il manto nevoso riflette i raggi del sole in alta atmosfera e la temperatura dell'aria si raffredda sempre di più. Non è difficile raggiungere -50/-60 gradi su ampie zone”. Quando raggiunge l’Europa però raramente tocca i -40 gradi e solo in locali condizioni e per poche ore.

