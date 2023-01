Meteo, quando e dove arriva la neve. Giuliacci svela la prima sorpresa del 2023

08 gennaio 2023 a

Una situazione in continua evoluzione quella del meteo in Italia nella settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 gennaio. A fare il punto delle previsioni è il sito di Mario Giuliacci secondo cui "la settimana che sta arrivando presenterà alcune novità dal punto di vista termico: torneremo spesso e volentieri a ridosso delle medie stagionali, ma senza ondate di freddo". Ci sono tuttavia novità interessanti sulla neve che potrebbe vedersi a quote basse anche al Sud.

L’aria più fresca, si legge su meteogiuliacci.it, arriverà tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio su tutta Italia, poi di nuovo tra giovedì 12 e venerdì 13 gennaio al Centro-Sud. Nel resto della settimana prevarranno ancora temperature al di sopra della media.

Sul versante delle precipitazioni lunedì saranno abbondanti su tutto il Paese, il giorno successivo interesseranno soprattutto il Sud e la Sicilia. "Mercoledì sarà una giornata perlopiù asciutta su quasi tutto nostro territorio, mentre Giovedì torneranno le piogge sulle regioni nordorientali e su buona parte del centro-sud", mentre verso il weekend assisteremo a piovaschi sulle isole maggiori, l’Alta Toscana e la Liguria di Levante.

E la neve? All'inizio della settimana si vedrà sull’Appennino centro-meridionale "fino a quote medie, mentre in Sicilia potrebbe nevicare fino a quote localmente basse", spiegano gli esperti meteo. Nevicate deboli sui rilievi della Sardegna mentre "tra Giovedì e Venerdì si potranno avere nevicate a quote medio-alte sulle Alpi, sull’Appennino Settentrionale e su quello Centrale fino a quote localmente medie".