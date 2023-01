Meteo, vortice polare verso l'Italia. Giuliacci: quando arriva il freddo artico

09 gennaio 2023 a

Una "colata artica" destinata a portare freddo polare sull'Italia. Il colonnello Mario Giuliacci mostra gli ultimi risultati dei modelli previsionali meteo e indica la data della svolta invernale. Con un articolo pubblicato sul suo sito meteogiuliacci.it, il volto noto del tempo in tv spiega che nell'area polare "durante tutto l’anno è presente un vortice antiorario (ciclone) colmo, soprattutto in inverno, di aria molto gelida e quindi anche molto densa". Si tratta del Vortice Polare VP nel Circolo polare artico le cui evoluzioni rappresentano un "precursore" per le "colate di aria polare" in Europa.

Addio alle temperature miti, arriva il vero inverno. Giuliacci: ecco la svolta termica

Ebbene, secondo i calcoli sui movimenti del ciclone nei vari strati dell'atmosfera - in particolare l’evoluzione del VP stratosferico chiamato VPS - "l’asse del VPS nel suo moto rotatorio da ovest verso Est, raggiungerà il Regno Unito intorno al 18 gennaio. In realtà l’aria polare al suolo sarà il 18 gennaio già a ridosso delle Alpi, anche se il nocciolo più gelido raggiungerà le Alpi dopo alcuni giorni", spiega Giuliacci.

Quando e dove arriva la neve. Giuliacci svela la prima sorpresa del 2023

L'osservazione del vortice polare suggerisce che è "imminente" l'irruzione di aria fredda alle nostre latitudini: "Intorno al 18 gennaio si prevede che il VPS o e poi via via il VP sottostante, sotto la spinta dell’anticiclone caldo del Pacifico, raggiunga il Regno Unito. Probabili massimi effetti sull’Italia tra il 22 e 24 gennaio" è la previsione dell'esperto.