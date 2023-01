Meteo, arriva la svolta termica. La previsione di Giuliacci: “Quando inizia il vero inverno”

05 gennaio 2023 a

Gli italiani sono pronti a dire addio a temperature straordinarie per la stagione: è in arrivo il vero freddo e inizierà realmente l’inverno. L’aggiornamento sulle previsioni meteo dei prossimi giorni è effettuato dal colonnello Mario Giuliacci che preannuncia la svolta termica grazie ad alcune fredde correnti polari che irromperanno sull’Italia, anche se alcune regioni non saranno interessate se non di sfuggita. “La svolta è imminente, ma non da subito - segnala il meteorologo sul proprio sito -. Per tutto il resto di questa settimana infatti l'alta pressione rimarrà protagonista, e in Italia le condizioni meteo si presenteranno sostanzialmente stabili e insolitamente miti. Un timido accenno di cambiamento si osserverà agli inizi della prossima settimana, tra lunedì 9 e mercoledì 11 gennaio, con delle correnti relativamente più fredde che riusciranno a infiltrarsi prima sulle regioni adriatiche e poi al Sud, favorendo una prima flessione delle temperature, che però in molte zone d'italia rimarranno al di sopra della norma”.

C’è una data precisa per quella che l’esperto definisce “zampata invernale”: l'inverno comincerà ad arrivare nelle vite degli italiani alla metà del mese. “Lo scenario più probabile colloca l'arrivo di correnti fredde sull'Italia tra venerdì 13 e sabato 15. L’aria gelida, di origine polare, dovrebbe invadere prima il Nord, per poi propagarsi anche alle regioni adriatiche e al Sud, mentre il versante tirrenico della Penisola e la Sardegna verrebbero coinvolti solo parzialmente. Con l'arrivo delle correnti gelide si verrebbero a creare anche le condizioni favorevoli per nevicate fino a bassa quota” il resto della previsione di Giuliacci.