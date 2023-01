Benedetto XVI, "tre parole prima di morire". Rivelazione sugli ultimi istanti

01 gennaio 2023 a

Tre parole in tedesco prima di raggiungere la casa del Padre. Il Papa emerito Benedetto XVI poco prima di morire nella sua stanza al primo piano del Monastero Mater Ecclesiae, in Vaticano, ha detto: "Jesus, ich liebe dich", "Gesù, ti amo". Ultime parole pronunciate davanti all'arcivescovo Georg Ganswein, segretario privato di Joseph Ratzinger, i due medici, le quattro consacrate del gruppo Memores Domini, suor Birgit Wansing, la sua segretaria tedesca e due infermiere, riporta il quotidiano argentino La Nacion. Padre Georg allora "ha immediatamente telefonato a papa Francesco per informarlo della morte. E dieci minuti dopo, l'ex arcivescovo di Buenos Aires è stato il primo a raggiungere il suo letto di morte per dargli un'ultima benedizione e pregare in silenzio accanto al suo corpo già senza vita", si legge nel giornale sudamericano. Papa Francesco ha poi voluto la notizia fosse resa nota il più presto possibile e pertanto è stato informato il direttore della Sala Stampa, Matteo Bruni.

È MORTO PAPA RATZINGER - I funerali di Benedetto XVI presieduti da Bergoglio

Oggi, intanto, Jorge Maio Bergoglio affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano, ai fedeli e ai pellegrini riuniti in Piazza San Pietro per l’Angelus ha detto: "L’inizio di un nuovo anno è affidato a Maria Santissima, che oggi celebriamo come Madre di Dio. In queste ore invochiamo la sua intercessione in particolare per il Papa emerito Benedetto XVI, che ieri mattina ha lasciato questo mondo. Ci uniamo tutti insieme, con un cuore solo e un’anima sola, nel rendere grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa".