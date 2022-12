Papa Benedetto XVI, il programma delle celebrazioni: Bergoglio presiederà il funerale

31 dicembre 2022 a

a

a

Il Vaticano si prepara per le Celebrazioni Liturgiche dopo la scomparsa di Papa Joseph Ratzinger. Il 5 gennaio 2023, alle ore 9.30, sul Sagrato della Basilica di San Pietro, il Santo Padre Francesco presiederà la Santa Messa esequiale per il defunto Sommo Pontefice Emerito Benedetto XVI. Al termine della Celebrazione Eucaristica avranno luogo l’Ultima Commendatio e la Valedictio. Il feretro del Sommo Pontefice Emerito sarà portato nella Basilica di San Pietro e quindi nelle Grotte Vaticane per la tumulazione.

“Rimanete saldi e non fatevi confondere”. Le parole d'addio di Ratzinger

Nel messaggio sul sito del Vaticano si legge che potranno concelebrare con il Santo Padre:

- i Patriarchi e i Cardinali, che si troveranno, entro le ore 9.00, nella Cappella di San Sebastiano in Basilica, portando con sé la mitra bianca damascata;

- gli Arcivescovi e i Vescovi, muniti di apposito biglietto, rilasciato dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice attraverso la procedura indicata nel sito biglietti.liturgiepontificie.va, che si troveranno, entro le ore 8.30, al Braccio di Costantino, portando con sé amitto, camice, cingolo e mitra bianca;

- i Presbiteri, muniti di apposito biglietto, rilasciato dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice attraverso la procedura indicata nel sito biglietti.liturgiepontificie.va, che si troveranno, entro le ore 8.30, direttamente nel settore loro riservato in Piazza San Pietro, dove indosseranno l’amitto, il camice, il cingolo e la stola rossa che avranno portato con sé.

“Gigante della fede e della ragione”. Meloni omaggia Ratzinger

Inoltre le spoglie del Papa Emerito Benedetto XVI riposeranno presso il Monastero Mater Ecclesiae fino alla prima mattina di lunedì 2 gennaio (non sono previste visite ufficiali o preghiere pubbliche). Nello stesso giorno, a partire dalle ore 9, la salma verrà esposta per la visita dei fedeli nella Basilica di San Pietro. Lunedì la Basilica resterà aperta dalle 9 alle 19, martedì e mercoledì dalle 7 alle 19. Per la partecipazione - viene sottolineato dal Vaticano in favore dei fedeli - non sono previsti biglietti: chi desidera concelebrare potrà rivolgersi all’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice. Le Delegazioni ufficiali presenti saranno quelle della Germania e dell’Italia.