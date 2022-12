Tagadà, “preoccupazione in rapida crescita”. La rivelazione sulla salute di Papa Benedetto XVI

28 dicembre 2022 a

a

a

Momenti di apprensione per Joseph Ratzinger. A far preoccupare sulle sue condizioni di salute sono state le parole pronunciate questa mattina da Bergoglio che, al termine dell'udienza generale, ha chiesto ai fedeli "una preghiera speciale" per Benedetto XVI che "è molto ammalato", chiedendo "al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine". Papa Francesco ha raggiunto il Pontefice emerito stamani, subito dopo l'udienza, per sincerarsi delle sue condizioni. Le condizioni del Santo Padre sono il tema principale nel corso della puntata del 28 dicembre di Tagadà, talk show di La7 condotto da Alessio Orsingher e Luca Sappino, che ospitano un esperto in materia, Marco Tarquinio, direttore di Avvenire.

"Pregate per lui". L'appello choc di Papa Francesco per Ratzinger: cosa succede

“È evidente che la preoccupazione - dice il numero uno del quotidiano di ispirazione cattolica - sta salendo molto e molto rapidamente. Papa Francesco non avrebbe chiesto nell’udienza generale delle preghiere speciali per accompagnare Bendetto. Il Papa emerito ha 95 anni, ad aprile ne compirebbe 96, lentamente si sta avvicinando al momento che per un cristiano e, ancora più per lui, è il ritorno alla casa del Padre. Non ci sono notizie diverse da quelle che abbiamo tutti, perché queste sono le notizie disponibili. Sappiamo da tempo - dice Tarquinio con tono affranto - che la condizione del Papa emerito è una condizione di estrema lucidità e di fragilità crescente legata all’età, è la condizione umana di tutti, anche dei grandi uomini”.