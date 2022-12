Soumahoro difende la moglie indagata: "Dimostrerà la sua innocenza. Io amareggiato"

15 dicembre 2022 a

Aboubakar Soumahoro, parlamentare autosospeso dell'Alleanza Verdi-Sinistra, interviene dopo la svolta nelle indagini della Procura di Latina che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati anche della moglie Liliane Murekatete. "Sono profondamente amareggiato, dispiaciuto e preoccupato per l'indagine che vede coinvolta direttamente la mia compagna Liliane Murakatete che confido dimostrerà la sua innocenza", afferma, secondo quanto riporta il suo avvocato Maddalena Del Re, il deputato Soumahoro. "Ribadendo la mia totale estraneità ai fatti contestati sull'indagine della Coop. Karibu e del Consorzio Aid, di cui, come più volte affermato, non ero a conoscenza, nel prosieguo delle indagini, sempre più alla luce del sole, continuerò a impegnarmi nella mia attività politico-parlamentare sui temi che hanno da sempre caratterizzato il mio impegno".

Alla donna è contestato in concorso con la madre e un altro figlio della donna che "al fine di evadere l’imposta sui redditi e sul valore aggiunto, dall’aprile 2018 a oggi, indicavano - o comunque omettevano di vigilare - elementi passivi fittizi" relative all’anno di imposta 2019 utilizzando "le fatture relative a operazioni inesistenti emesse dall’associazione di promozione sociale Jambo Africa per un imponibile complessivo di 55.701 euro, con Ires dovuta ed evasa pari a complessivi 13.368 euro". La donna questa mattina è stata raggiunta dalle misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione e di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche.