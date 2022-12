Strage di giornalisti in Qatar: i morti durante il Mondiale sono tre

12 dicembre 2022 a

Il Mondiale in Qatar sta diventando una sorta di maledizione per i giornalisti inviati dalle redazioni per seguire dal vivo le partite. Sono complessivamente tre i reporter morti durante il torneo che si concluderà domenica prossima con la finale.

Nel conto va aggiunto infatti il britannico Roger Pearce, direttore tecnico dell'emittente ITV Sport, scomparso il 21 novembre scorso, a causa di un malore. La morte di Pearce, che era al suo ottavo Mondiale, si aggiunge a quella del reporter statunitense Grant Wahl, per il quale il fratello ha inveito contro gli organizzatori del Mondiale ("lo hanno ucciso loro" ha tuonato) e del fotoreporter qatariota Khalid al-Misslam.

La notizia della comparsa di Pearce era stata annunciata dall’emittente prima della sfida del 21 novembre tra Galles e Stati Uniti, ma trovò poco spazio nelle cronache.