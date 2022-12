Mondiali, giornalista palpato da una tifosa in diretta tv: "Mi ha toccato il c..."

08 dicembre 2022 a

a

a

Una sorta di caso Greta Beccaglia, la giornalista toscana molestata in diretta tv davanti allo stadio mentre era in collegamento, ma al contrario e che alla fine si è risolto tra grasse risate. Il protagonista è Tancredi Palmeri, giornalista di SportItalia inviato ai Mondiali in Qatar per l'emittente televisiva. Durante un collegamento da Doha una tifosa passa alle sue spalle e gli palpa il sedere mentre l'inviato aggiorna in diretta sulle notizie dal mondiale. La reazione del giornalista è tutt'altro che risentita. “Mi ha appena toccato il c***”, afferma e comincia a chiamare la ragazza per farla intervenire davanti alle telecamere: "Come here!". Poco dopo chiama anche la sua amica, con cui inizia una piccola intervista.

Clamoroso Remigi, come si giustifica per la palpata in tv... Silurato dalla Rai

Si scopre che quella che gli ha toccato il fondoschiena è neozelandese, mentre l’amica proviene dal Regno Unito. Palmeri ha preso la curiosa situazione sul ridere, con il conduttore da studio che chiede il Var per isolare il momento esatto della palpata in diretta. Il video del siparietto è stato diffuso dallo stesso Palmieri che ha commentato: "Niente da vedere quì. Solo una ragazza neozelandese in bikini a Doha che mi stringe il sedere mentre sono in diretta, chiedendo poi supporto alla sua amica gallese, per concludere infine il segmento sorseggiando birra dalla spiaggia di Doha".