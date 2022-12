La sorella di Ronaldo contro il ct: "Hai ucciso un uomo e una nazione". Anche Georgina attacca

10 dicembre 2022 a

«Hanno ucciso l’uomo, hanno ucciso una nazionale, hanno ucciso una nazione». Non usa mezze parole Elma Aveiro, la sorella di Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta del Portogallo per 1 a 0 contro il Marocco nei quarti di finale del Mondiale in Qatar. Nella storia su Instagram, la sorella di Cr7 lancia l’hashtag #fernandosantosout, ossia «fuori Fernando Santos», il ct della nazionale portoghese.

Fernando Santos ha tenuto inizialmente in panchina per la seconda partita di fila CR7, subentrato nella ripresa con la sua nazionale sotto di un gol. Dopo la sostituzione durante la gara con la Corea del Sud, Ronaldo aveva platealmente mandato a quel paese il ct.

Va all'attacco anche Georgina Rodriguez, la compagna di Ronaldo. Sempre su Instagram, la donna dà dell'ingrato al commissario tecnico: "Oggi il tuo amico e allenatore ha deciso male. Quell'amico per il quale hai tante parole di ammirazione e tanto rispetto. Lo stesso amico che, mettendoti in campo, ha visto come tutto è cambiato, ma ormai era troppo tardi. Non puoi sottovalutare il miglior giocatore del mondo e l'arma più potente che hai, così come non puoi difendere qualcuno che non se lo merita. La vita ci dà lezioni: oggi non abbiamo perso, oggi abbiamo imparato qualcosa".

"Cristiano era il più triste, la squadra è sempre stata molto unita. Non mi pento di non averlo messo in campo dall'inizio, credo che la squadra fosse equilibrata e che abbia retto bene, controllando il gioco" è stato invece il commento di Fernando Santos al termine del match.