Francia in semifinale con Giroud, Kane fa piangere l'Inghilterra

Nella sagra delle sorprese del Mondiale qatariota, la Francia rispetta i pronostici e raggiunge il Marocco nella seconda semifinale. Una partita folle, decisa dalla solita zuccata di Giroud e dall’errore dal dischetto di Harry Kane, che ha sparato alle stelle il possibile 2-2. Finisce 2-1 per i transalpini, ma l’Inghilterra avrebbe meritato di più. Delineato quindi il quadro delle Fab Four: Argentina – Croazia e, dall’altra parte del tabellone, proprio i francesi contro la favola africana. Potrebbe anche verificarsi la rivincita della finale di Russia 2018, circostanza mai accaduta nella lunga storia della competizione.

L’Inghilterra abbandona il proprio sogno di bissare l’unico successo datato 1966, ma non senza aver lasciato tutto in campo. Ha tirato di più, e con maggiore pericolosità verso la porta avversaria (15 a 8), ma ha sbattuto contro una muraglia francese di nome Hugo Lloris, fenomenale in almeno tre interventi su un indemoniato Kane e su Bellingham. E si è arresa definitivamente dopo il rigore fallito all’84’ dal suo capitano, perché il destino a volte sa essere beffardo. Unica nota stonata per la Francia è la prestazione sottotono di Mbappè, arginato alla grande da Walker. Ma la festa del ct Didier Deschamps è già partita, e non si fermerà fino a tarda notte.

L’Inghilterra parte meglio, ma va sotto al primo squillo della Francia. Tchouaméni calcia forte da 25 metri, Pickford non la vede partire e arriva in ritardo. Palla nell’angolino e 1-0 per i Blues. Croce e delizia il centrocampista del Real Madrid. Aggancia Saka in area e provoca il primo rigore per la formazione di Southgate. Kane spiazza Lloris e pareggia il conto. A questo punto l’Inghilterra sembra padrona del gioco, ma mai dare per spacciati i francesi. Soprattutto se in campo c’è l’uomo dai gol pesanti: Olivier Giroud. Al 78’ pennellata da sinistra di Griezmann e colpo di testa dell’attaccante del Milan che, complice la deviazione di Maguire, fa secco Lloris. Poi il destino, appunto. Theo Hernandez compie una follia su Mount e regala il secondo rigore all’Inghilterra, che però viene “tradita” dal suo leader, Kane. Palla alta. Ci sarebbe anche un ultimo brivido, la punizione di Rashford che va a centimetri dall’incrocio. Il dado è tratto: i francesi possono continuare a difendere il proprio titolo di campioni del Mondo.