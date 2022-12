Meteo, neve e gelo nel Ponte dell'Immacolata e oltre: le previsioni di Giuliacci

06 dicembre 2022 a

a

a

Tra il Ponte dell'Immacolata alla fase centrale di dicembre c'è grande attenzione per il meteo dei prossimi giorni, con l'inverno che bussa sempre più insistentemente alla porta dell'Italia. A fare il punto sulla situazione atmosferica è il colonnello Mario Giulaicci che ricorda come la parte "ruggente" del mese caratterizzato dalle feste di Natale è in arrivo. Molto si deve al gelido influsso della Niña, anomalo raffreddamento delle acque del Pacifico tropicale, il più intensa degli ultimi 20-30 anni, scrive il meteorologo sul suo sito meteogiuliacci.it.

Allarme frane a Ischia, prorogata l'allerta meteo

Molti italiani guardano con attenzione il meteo del Ponte dell'Immacolata che sarà caratterizzato da "tempo piovoso al Centro dal pomeriggio e poi dalla sera su tutto il Centronord. Freddo al Nord con massime non oltre i 7-8 gradi. Un po’ freddo anche al Centro e regioni tirreniche con massime non oltre 12-3 gradi. Temperature di 15-17 gradi su Puglia, Lucania, Calabria, Isole". Le previsioni parlano di "freddo invernale con numerose incursioni di aria polare" nei giorni successivi, "specie tra 12 e 20 dicembre". Le date da segnare sono quelle tra i 12 e il 16 dicembre con gelate al Nord. Il freddo sarà più intenso al Sud il 12 e 13 dicembre.

Ponte dell'Immacolata con la neve, bomba di Giuliacci: ecco dove

Sul versante delle piogge, Giuliacci prevede mercoledì 7 precipitazioni al Centro, l’8 dicembre piogge dalla sera al Centro-Nord che il 9 dicembre vedrà un intensificarsi della pioggia. Il 10 dicembre "piogge ovunque anche forti", così come il 14 dicembre: "La fase piovosa dovrebbe proseguire almeno fino al 20 dicembre".

“Flussi imponenti”. Giuliacci rovina il Natale degli italiani

Entriamo poi nel merito della neve. Cosa dicono le previsioni? "Il 9 dicembre neve fino bassa quota sulle Alpi e anche sul Basso Piemonte. Il 10 dicembre neve su Alpi e appennino tosco-emiliano oltre 1200-1400m. L’11 dicembre neve su Alpi centro-orientali fino fondovalle. Il 12 dicembre deboli nevicate sul versante adriatico dell’Appennino centro-settentrionale. Il 14 dicembre neve su Alpi fino fondovalle, ma anche in pianura su Piemonte, Lombardia, Piacentino. Neve sul versante tirrenico dell’Appenino fino alla Calabria e a quote medie" snocciola il meteorologo che ricorda come la possibilità di neve fino quote molto basse proseguirà almeno fino al 20 dicembre, a ridosso del Natale.