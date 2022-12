Meteo, Ponte dell'Immacolata con la neve. Giuliacci: ecco dove, le previsioni

04 dicembre 2022 a

La neve imbiancherà presto l'Italia, forse anche in pianura. Le previsioni meteo fanno pensare a un Ponte dell'Immacolata destinato a essere ricordato dal punto di vista climatico. Il colonnello Mario Giuliacci fa il punto sulle ultime proiezioni che confermano la neve in pianura, e indicano anche quando arriva. Correnti gelide "cominceranno a spinger con una certa regolarità sull'Italia, creando le condizioni favorevoli alla neve", scrive il meteorologo sul suo sito meteogiuliacci.it spiegando che la settimana che inizierà lunedì 5 dicembre "potrebbe regalare qualche clamorosa sorpresa".

La settimana partirà con un leggero miglioramento ma per la Festa dell'Immacolata, giovedì 8, è attesa "un'intensa perturbazione e con essa anche una svolta decisamente invernale, almeno al Nord, dove il peggioramento sarà accompagnato dall'irruzione di correnti gelide". Giovedì 8 la pioggia tornerà in gran parte del Nord "con nevicate fino a quote collinari sulle Alpi" ma potremo avere la neve in "Piemonte fino a quote di pianura" ma, qualche ora più tardi, anche in Lombardia sempre a bassa quota. Nei giorni successivi "una sorpresa nevosa ancor più importante potrebbe arrivare nei giorni successivi".

Giuliacci dedica anche un focus su Milano che nella prima parte di dicembre vedrà un vero e proprio "assaggi di inverno, compresa la neve". "Nei prossimi giorni in città le temperature massime rimarranno costantemente al di sotto di 10 gradi, posizionate in generale intorno ai 7-8 gradi, mentre le temperature notturne scenderanno ulteriormente, avvicinandosi così agli 0 gradi, specie in alcune giornate. Giornate in cui si aprirà la porta per possibili nevicate su strade e tetti di Milano". Nella notte fra giovedì e venerdì le temperature si avvicineranno agli zero gradi "ed è quindi probabile che tra la pioggia facciano la loro comparsa anche dei fiocchi di neve".