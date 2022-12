Usa, Fbi preoccupata da Tik Tok: sicurezza nazionale a rischio, è in mano alla Cina

05 dicembre 2022 a

Gli Usa sono in ansia per l’eccessiva diffusione di Tik Tok. A lanciare l’allarme è il direttore dell'FBI, Chris Wray, che ha parlato del social network alla scuola di Public Policy dell'Università del Michigan Gerald R. Ford: “Per quanto riguarda la diffusione di TikTok, siamo preoccupati per la sicurezza nazionale del Paese. L’applicazione è nelle mani di un governo che non condivide i nostri valori”. In particolare secondo l’agenzia federale americana il governo cinese sarebbe in grado di manipolare l'algoritmo di Tik Tok, che è stato quindi trasformato in una fonte di dati utili alla Cina. Inoltre secondo l’Fbi anche il pubblico statunitense sarebbe influenzato nelle proprie scelte.

Il portavoce di TikTok, Brooke Oberwetter, ha rilasciato una dichiarazione per cercare di calmare le acque: “I vertici della società stanno lavorando con i funzionari del governo statunitense per soddisfare tutte le ragionevoli preoccupazioni dell'amministrazione Biden. Sono fiducioso su un futuro accordo". Oberwetter ci ha inoltre tenuto a specificare che l'azienda cinese è privata, quindi staccata dal controllo del governo di Pechino, e che la politica cinese non ha nessun accesso alla banca dati del social network che ha superato i download di Meta nel 2021.