Gas, la tregua è già finita: il prezzo sale del 13,7%

La bolletta del gas torna ad aumentare. La tregua, durata appena un mese, è già finita. Dopo il calo di ottobre (-12,9%), infatti, in base all’andamento del mercato all’ingrosso italiano per la famiglia tipo in tutela per i consumi di novembre si registra una crescita del +13,7% rispetto al mese scorso.

In base al nuovo metodo di calcolo dell’ Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano e pubblicata entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

Per novembre il prezzo della materia prima gas, per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è fissato in 91,2 euro, pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto il mese appena trascorso. In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno "scorrevole" (compreso tra il primo dicembre 2021 e il 30 novembre 2022) è di circa 1.740 euro, +63,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° dicembre 2020 - 30 novembre 2021).