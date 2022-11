Maltempo in arrivo in Italia, ecco il terzo ciclone: "Tanta pioggia e neve". Le zone a rischio

30 novembre 2022 a

Il generale inverno è arrivato. Tanta pioggia e neve in abbondanza per il primo weekend di dicembre. L'ultima previsione meteo firmata dal portale “meteogiuliacci.it” parla chiaro: “Giornate di forte e insistente maltempo, con ingredienti in parte invernali”.

Cosa sta innescando il diffuso peggioramento? Una nuova depressione mediterranea che dalle Baleari travolgerà l’Italia sabato 3 dicembre, la giornata più critica. Bisognerà fare attenzione perché tra oggi e domani la perturbazione porterà piogge soprattutto al Sud - con massima attenzione alla Calabria e all’area costiera della Basilicata - e sulle regioni centrali adriatiche, mentre da venerdì ombrelli aperti all'estremo Nordest, sulle regioni tirreniche e sulle Isole.

Come detto, sabato prossimo, i rovesci potranno essere localmente molto intensi: “Tornerà il pericolo di violenti nubifragi e improvvisi allagamenti, soprattutto in Liguria e nelle regioni del versante tirrenico. E domenica, sebbene meno diffuse e meno insistenti, sono attese altre piogge, soprattutto al Nordovest e nelle regioni tirreniche”. E la neve? Ci sarà perché le temperature saranno fredde, ma non freddissime. Sarà imbiancato tutto l’arco Alpino, in genere al di sopra di 600-1000 metri, l'Appennino Settentrionale, ma solo sulle vette più alte. Sono attesi accumuli di neve fresca di 20-25 centimetri e fino a 45-50 centimetri sulle Alpi Occidentali.

G.O.